Teenager auf wilder Spritztour mit zwei Baggern in Mittelstadt

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Zeugen zu einer unbefugten Ingebrauchnahme zweier Bagger am Sonntagabend in Mittelstadt sucht das Polizeirevier Reutlingen. Eine Zeugin verständigte gegen 20.30 Uhr die Polizei, nachdem die Radlader auf der Nonnenwasenstraße in Richtung Ortsmitte gefahren waren und die Insassen eines dahinter fahrenden BMW nach dem Weg in Richtung Neckartenzlingen gefragt hatten. Die Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Gegen 22.45 Uhr wurden erneut zwei Radlader in der Mittelstädter Heerstraße gemeldet. Mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers, der sich zufällig in der Nähe befand, konnten die beiden abgestellten Fahrzeuge im Baustellenbereich der Bempflinger Straße festgestellt werden.

Ein weißer BMW und ein roter Opel, die von diesem in Richtung Bempflingen davonfuhren, konnten wenig später in der Lindenstraße kontrolliert werden. Die sechs Insassen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, das sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnten.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Bereits am Sonntagvormittag, gegen 9.30 Uhr, war der Polizei ein beschädigter Hochsitz sowie mutmaßlich durch einen Radlader verursachten Flurschaden auf Äckern und Wiesen im Bereich des Fröhlefelderwegs gemeldet worden.

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Ablauf und den Fahrern der Baumaschinen, aufgenommen. Zeugen, die die Radlader fahrend gesehen haben, Hinweise zu den Fahrern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmung in Zusammenhang mit diesem Fall gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)