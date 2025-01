Technische Geräte aus Shop in Reutlinger Wilhelmstraße gestohlen - Scheibe eingeworfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bislang unbekannte Täter haben sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Telekommunikations-Shop in der Reutlinger Wilhelmstraße verschafft. Das berichtet die Polizei. Dafür warfen sie einen Backstein in das Schaufenster des Geschäfts. Anschließend entwendeten sie durch die zerborstene Scheibe mehrere technische Geräte. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndung, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Diebesgutes können momentan noch nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. (pol)