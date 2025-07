Taschendiebin in Reutlingen von Restaurantgast und Passanten gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine 48 Jahre alte Frau, die am Dienstagabend die Handtasche einer Restaurantbesucherin in der Stadtmauerstraße in Reutlingen gestohlen haben soll. Die 61-jährige Geschädigte hatte ihre Handtasche neben sich auf dem Boden der Restaurantterrasse abgestellt, berichtet die Polizei. Die 48-jährige Passantin nahm die Tasche gegen 20.30 Uhr an sich und rannte davon. Der Diebstahl wurde sofort von der Geschädigten bemerkt, die laut um Hilfe rief. Daraufhin nahmen ein Restaurantgast und zwei Passanten die Verfolgung der mutmaßlichen Diebin auf und konnten die renitente Frau wenig später im Bereich der Stadtbibliothek bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte festhalten.

Diese brachten die 48-Jährige zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Aus der Tasche war nichts entwendet worden. (pol)