Tankstelle in Mössingen überfallen: Polizei sucht Zeugen

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Eine Tankstelle in der Mössinger Bahnhofstraße ist am Freitagmittag überfallen worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 13.15 Uhr betrat der mit einem Messer bewaffnete und schwarz maskierte Mann den Verkaufsraum und forderte von einem Angestellten die Aushändigung von Bargeld. Mit mehreren Geldscheinen flüchtete der Kriminelle anschließend zu Fuß in Richtung Karl-Jaggy-Straße. Er konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Körperlich verletzt wurde der Angestellte nicht.

Der Täter, der Deutsch ohne Akzent sprach, ist circa 180 Zentimeter groß und war mit einer blauen Jeanshose, einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Emblem auf der linken Brust sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 070719721400 entgegen. (pol)