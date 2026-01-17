Tübinger Sprayer kann nur mithilfe von Polizeihund gestoppt werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein 21-Jähriger hat auf dem Europaplatz am frühen Samstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, heftigen Widerstand geleistet. Den polizeilichen Maßnahmen vorausgegangen war eine Graffiti-Schmiererei gegen 2.40 Uhr in der Mühlstraße, bei welcher der Beschuldigte mit zwei weiteren bislang unbekannten Tätern von Zeugen beobachtet worden war.

Nachdem Passanten die Sprayer zum Unterlassen aufforderten, wurden diese von dem Trio bedroht, sodass die Zeugen sich zurückzogen und eine Streife des Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienstes über den Sachverhalt informierten. Im Rahmen der Fahndung konnte der 21-jährige von den Bediensteten des Ordnungsamtes am Europaplatz angetroffen werden.

Bei der Kontrolle zusammen mit der ebenfalls verständigten Polizei konnten Beweismittel bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im Anschluss sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Kurze Zeit später konnte er dennoch wieder auf dem Europaplatz gesichtet werden. An den sich aggressiv verhaltenden und in Richtung der Beamten pöbelnden Täter, der zwischenzeitlich in Begleitung von zwei Freunden im Alter von 20 und 22 Jahren war, wurde mit zwei Streifenwagenbesatzung herangetreten.

Nach Erklärung der Ingewahrsamnahme beleidigte der Festgenommene die Polizisten und ging zusammen mit seinem 20-jährigen Begleiter drohend auf die Beamten zu. Daraufhin wurde er unter Zuhilfenahme eines Polizeihundes gestoppt, im Anschluss zu Boden gebracht und geschlossen. Da der 20-Jährige die Maßnahme verhindern wollte, wurde er ebenfalls festgenommen. Hierbei schlug er einem 23-jährigen Beamten gegen den Kopf, der hierdurch glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Der 21-Jährige sowie sein 20-Jähriger Freund mussten die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Unbeabsichtigt verletzte der Polizeihund einen 31-jährigen Beamten, der seinen Dienst daraufhin nicht fortsetzten konnte. Die beiden Beschuldigten sehen nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Inwieweit die neben dem 21-Jährigen angetroffenen Personen im Zusammenhang mit der Graffiti-Schmiererei in der Mühlstraße stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (pol)