Schlägerei und Pfefferspray-Attacke in Tübinger Nachtbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In den frühen Morgenstunden ist am Samstag im Nachtbus auf der Fahrt von Rottenburg nach Tübingen ein 17-Jähriger verletzt worden. Der Geschädigte war zusammen mit einem Gleichaltrigen und einem 18-Jährigen gegen 1.50 Uhr im Bus zum Tübinger Hauptbahnhof unterwegs. Aufgrund von ihm gefertigten Videoaufnahmen im Bus kam es zum Streit mit zwei bislang unbekannten Frauen.

Nach bisherigen Ermittlungen beleidigte eine von diesen den 17-Jährigen zunächst mit nicht zitierfähigen Begriffen und trat ihm dann in den Unterleib. Sein gleichaltriger Begleiter wurde von der zweiten unbekannten Frau in den Bauch geschlagen. Als die erste Angreiferin vom 17-Jährigen zurückgedrängt wurde, äußerte diese lautstark, geschlagen worden zu sein. Daraufhin griffen fünf bislang unbekannte Fahrgäste die Jugendlichen an.

Der 17-Jährige wurde hierbei von einem Täter gewürgt und ins Gesicht geschlagen. Mehrere weitere Beschuldigte traten im Anschluss auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Geschädigten ein. Im Gerangel traf auch ein Schlag seinen gleichaltrigen Begleiter. Als der 17-Jährige den Bus verlassen wollte, sprühte ihm einer der unbekannten Täter noch Pfefferspray ins Gesicht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)