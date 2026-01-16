Tübinger Haushalt: Der steinige Weg zur Genehmigungsfähigkeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Immerhin konnte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer die Haushaltsdebatte im Gemeinderat mit einer guten Nachricht eröffnen: »Wir können eine Verbesserung im Gesamtergebnis erreichen.« Doch ein Grund zum Jubeln ist das nicht, schickt der Schultes doch direkt eine »Hiobsbotschaft« hinterher: »Böblingen und Esslingen haben deutlich an Gewerbesteuer verloren und brauchen einen Nachtragshaushalt.«

Auch in der Unistadt solle man daher mit Prognosen für die Einnahmen aus der Steuer vorsichtig sein - vielleicht wird's doch noch schlechter als gedacht. Aber immerhin: Folgt das Gremium der zweiten Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2026, verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 1,8 Millionen Euro auf ein Defizit von rund fünf Millionen Euro. Im vergangenen Jahr war das noch mit rund minus 24,5 Millionen Euro knapp das Fünffache. Es geht bergauf, aber noch ist man nicht raus aus dem Tal.

Insgesamt 22 Millionen sollen durch »Rasenmäher« gespart werden

Im Kern hat Tübingen das Problem, das gerade alle Gemeinden und Städte haben: Es fehlt das Geld. Zu hoch sind die gesetzlichen Forderungen von Bund und Land, die zwar bestellt, aber nicht bezahlt werden. Deswegen heißt auch in der Unistadt das Credo: sparen, sparen, sparen.

Schon beim vergangenen Haushalt waren die Konsolidierungsmaßnahmen krass, in nahezu allen Bereichen wurden Gelder gestrichen und Steuern angehoben. Erst im September hatte das Regierungspräsidium den Haushalt 2025 genehmigt - unter strengen Auflagen. Um insgesamt 22 Millionen Euro dauerhaft einzusparen - zumindest so lange, bis wieder ein ausgeglichener Haushalt oder gar ein positives Ergebnis erreicht werden kann - soll nun mit dem »differenzierten Rasenmäherprinzip« in allen drei Verwaltungsdezernaten rigoros wegrationalisiert werden.

Verwaltung bekommt »Königsrecht«

Doch wie das genau geschehen soll, ist noch nicht ganz klar. Die Umsetzung erfolgt durch die Dezernate und die Fachbereichsleiter. Auch deshalb beklagten viele Fraktionsredner in ihren düsteren Haushaltsreden die beschnittene Handlungsfähigkeit des Gremiums und die Übergabe des »Königsrechts« an die Verwaltung. Aber: Das Vertrauen ist da, ebenso wie einige Änderungsanträge, über die in den nächsten Tagen und Wochen intensiv verhandelt werden wird.

Die Vorsitzende der Grünen, Annette Schmidt, hob als Vertreterin der größten Fraktion im Tübinger Gremium die wichtige Rolle der Kommune in der Gesellschaft hervor. »Hier entscheidet sich, ob demokratische Prozesse funktionieren«, sagte Schmidt in ihrer Haushaltsrede. Deshalb sei die Genehmigung des Haushalts von »enormer Bedeutung«, um das Vertrauen der Bürgerschaft sicherzustellen. »Denn der Gemeinderat muss gestalten dürfen, sonst können wir ihn gleich abschaffen.«

Gestalten wollen die Grünen insbesondere mit vier Anträgen: Das Eigenkapital der Stadtwerke soll um eine Million Euro erhöht werden; die Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau GWG soll ein Darlehen von der Stadt erhalten; ein Fonds für kommunale Härtefälle soll eingerichtet werden; und die Streichung einer halben Stelle in der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz soll zurückgenommen werden. »Wir brauchen gerade in schwierigen Zeiten klare Prioritäten«, schloss Schmidt. Die Maßnahmen dienten nicht parteipolitischen Zielen, sondern seien eine »Fortsetzung der erfolgreichen Kommunalpolitik der vergangenen Jahre.«

Sparen kontra Freischaufeln

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Zarnetta hob ebenfalls die Wichtigkeit eines genehmigungsfähigen Haushalts hervor: »Ohne diese Genehmigung entsteht großer Schaden.« Natürlich sei man gegen immer weitere Kürzungen, aber die Verhandlungen seien nun mal kein »Wünsch-dir-was«. »Auch die Verwaltung arbeitet unter schweren Bedingungen, um die Stadt am Laufen zu halten«, sagte Zarnetta. Ein Betrag von 22 Millionen Euro müsse doch an die Substanz gehen. »Die Stadt braucht Luft zum Atmen«, so der Vorsitzende - und schlug daher vor, die Einsparsumme um zwei Millionen Euro zu verringern. »Um gut durch die Konsolidierung zu kommen.«

Die Tübinger Liste hielt sich hingegen mit eigenen Anträgen zurück. Thomas Unger beklagte, dass die Stadt ihre Handlungsfähigkeit bereits »über Jahre verloren hat«. Drei Punkte seien jetzt wichtiger denn je: Rücklagen schaffen, Kostendisziplin wahren und zukünftige Entwicklungen mitdenken. »Die Lage des Bundes ist nicht der Hauptgrund«, stellte Unger mit Blick auf die Finanzen fest. Man habe in der Vergangenheit schlicht nicht genug gespart. Wenn das Ziel ein genehmigungsfähiger Haushalt sei, sei es nur »schwer nachvollziehbar«, dass andere Fraktionen zusätzliche Anträge stellten.

Weshalb die Tübinger Liste auch das Vorhaben der CDU unterstützt, alle Verbesserungen, die sich im Haushalt auftun, »vollständig in die Verringerung des Defizits fließen zu lassen«, wie CDU-Rat Arnold Oppermann feststellte. Die Verwaltung habe das erkannt. Wer hingegen neue Ausgaben beschließe, gefährde die Genehmigung. Ebenfalls Unterstützung für dieses Vorgehen gab's von Seiten der FDP. Irene Schuster wies zudem darauf hin, dass die Verbesserung des Haushalts nicht aus eigener Kraft geschehen sein, sondern durch die geringere Kreisumlage und anderen externen Faktoren.

Tom Besenfelder von den Linken sah in der finanziellen Schieflage eine »unmögliche Wahl«: »Wir können hier nur die falschen Steuern erhöhen oder die Daseinsvorsorge weiter kürzen.« Den Abbauplänen der Verwaltung könne seine Fraktion so nicht zustimmen. »Wenn drei Leute plötzlich das Geschäft von vier machen müssen, könnte das zu mehr Kündigungen führen«, gab er zu bedenken.

Wie es hingegen um das Sondervermögen des Bundes steht, müsse noch eingerechnet werden, sagte Palmer. Der zweite Verwaltungsentwurf wird damit auf jeden Fall nicht der letzte sein. (GEA)