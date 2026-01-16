Autofahrerin begeht Fehler beim Abbiegen und verursacht Unfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Fehler beim Abbiegen hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 17.15 Uhr war eine 75 Jahre alte Frau mit einem VW auf dem Nordring unterwegs und wollte nach links in den Philosophenweg abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 32-jährigen Radfahrers, der daraufhin vom Auto erfasst wurde.

Bei der Kollision wurde der Mann auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 16.000 Euro. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. (pol)