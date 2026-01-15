Warnstreik: Dauerstreik ist keine Lösung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eines vorneweg: Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten, der hohen Mieten in der Region und der kreditfinanzierten »Sondervermögen« – dem Unwort des Jahres 2025 – erscheint es nur verständlich, dass die Angestellten der Länder mehr Geld auf der Habenseite verbuchen wollen. Und auch die Forderung nach der Wiedereinführung einer Vermögenssteuer dürfte bei der Bevölkerung auf einige Zustimmung treffen.

Andere Forderungen dagegen sind eher kritisch zu sehen. So verlangen die Gewerkschaftsvertreter eine Laufzeit von nur zwölf Monaten – nach der Tarifverhandlung ist damit vor der Tarifverhandlung. Hier überspannt die Dienstleistungsgewerkschaft den Bogen – was viele Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft angesichts von Forderungen von sieben Prozent oder 300 Euro mehr ohnehin schon denken könnten. Jährliche Tarifverhandlungen mit Warnstreiks oder gar längeren Arbeitskämpfen wünscht sich niemand.

Außer der Gewerkschaft. Mehrfach wurde auf der Tübinger Kundgebung betont, dass es an der Zeit sei, Verdi-Mitglied zu werden. Dies sei online oder analog vor Ort möglich – und nur bei einem Eintritt am Tag des Streiks gäbe es dann auch Streikgeld. Es liegt in der Natur der Sache, dass Verdi bei Arbeitskämpfen am besten mobilisieren kann. Da liegt der Verdacht nahe, dass die anvisierte kurze Laufzeit auch Gewerkschaftsinteressen geschuldet ist.

Bei der Jugend macht sich die Gewerkschaft mit Forderungen nach einer unbefristeten Übernahme beliebt. Doch auch hier sollte die Frage erlaubt sein: Warum sollten Landesbetriebe Azubis übernehmen, die in der Ausbildung nicht überzeugt haben? Die Gegenfrage sei erlaubt: Können es sich Landesbetriebe leisten, gute Azubis nicht zu übernehmen? Hilft diese Verdi-Maximalforderung der Jugend wirklich?

alexander.thomys@gea.de