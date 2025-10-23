Tübinger Apotheke deckt Betrug mit gefälschten Rezepten auf: Duo festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Aufmerksame Mitarbeiter einer Apotheke in der Wilhelmstraße in Tübingen haben am Mittwoch einen Betrug mit gefälschten Rezepten verhindert. Das berichtet die Polizei. Zuvor hatten eine 20 und eine 24 Jahre alte Frau in der Apotheke ein Rezept für ein hochpreisiges Therapie-Medikament vorgelegt, welches einer Vorbestellung bedarf. Die Abholung war dabei auf 16 Uhr avisiert. Zwischenzeitlich hatten die Angestellten jedoch das gefälschte Rezept erkannt und die Polizei informiert. Diese konnte die beiden Frauen bei der geplanten Abholung antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei den polizeilichen Folgemaßnahmen, in deren Rahmen auch die Wohnungen der beiden durchsucht wurden, konnten weitere Beweismittel in Form von gefälschten Rezepten und hochpreisigen Medikamenten aufgefunden werden. Zudem wurde ihr benutzter Pkw, ein Opel Insignia, sichergestellt, da dieser keine gültige Zulassung besaß. Nach Abarbeitung der Maßnahmen wurde das mutmaßliche Fälscher-Duo auf freien Fuß entlassen. Die beiden haben nun mit Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und versuchten Betruges zu rechnen. (pol)