Unfall beim Abbiegen: Zwei Frauen in Tübingen verletzt

TÜBINGEN. Ein Fehler beim Abbiegen ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagabend. Kurz nach 18.30 Uhr war eine 26-jährige Audi-Lenkerin auf der Schnarrenbergstraße unterwegs und wollte nach links zu einer Klinik abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Toyota einer 68-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an den Autos, die später abgeschleppt werden mussten, die Airbags aus. Beide Frauen zogen sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. Der Blechschaden dürfte insgesamt mit schätzungsweise 35.000 Euro zu Buche schlagen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)