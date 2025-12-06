Tübinger Schokoladenmarkt füllt die Altstadtgassen

Schokoball gefällig? Die Chocolart verwandelt noch zwei Tage lang die Tübinger Altstadt in ein farbenfrohes Paradies für Leckermäuler. FOTOS: PIETH

TÜBINGEN. »Ideales Schokoladenwetter« meldete Volkan Akyol von der Agentur »Tübingen erleben« für die ersten Tage der Chocolart in Tübingen. Zahlreiche Besucher bevölkerten die Altstadtgassen in den ersten Tagen. Jetzt am Wochenende läuft der Markt noch einmal zu Hochform auf. Heute, Samstag, gibt es von 10 bis 16 Uhr Kinderangebote: Im Künstlerbund in der Madergasse wird eine schwäbische Nikolausgeschichte vorgelesen. In der offenen Druckwerkstatt können Kinder ab 11 Uhr eigene Kunstwerke zu gestalten. Dazu bietet der Kinder und Jugendzirkus Zambaioni Mitmachaktionen und kleine Vorführungen an.

Im Rathausfoyer stellen Lehrlinge des Landesinnungsverbandes der Konditoren ihre Schaustücke aus. Die Gemeinschaftsschule Steißlingen ist mit ihrer Schokoladenmanufaktur auf dem Holzmarkt vertreten. Dort kann der gesamte Weg von der Kakaobohne bis zur Schokoladentafel verfolgt werden.

Noch bis einschließlich Sonntag ist der Schokoladenmarkt geöffnet. Am Samstag haben die Stände von 10 bis 22 Uhr offen, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. (eg)