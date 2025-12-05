Nach Unfall mit Linienbus in Tübingen: Radfahrerin verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Linienbus ist es am Freitagmorgen gekommen. Kurz vor acht Uhr waren eine 21-jährige Radlerin und ein

60 Jahre alter Linienbus-Lenker auf der Straße Am Stadtgraben in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und hielten kurz vor der Einmündung zur Lange Gasse an der Rot zeigenden Ampel nebeneinander an.

Die junge Frau befand sich dabei auf dem Radfahrstreifen. Beim Anfahren touchierte der Fahrradlenker den Bus, worauf die 21-Jährige zu Fall kam. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Augenscheinlich dürfte nur geringer Sachschaden entstanden sein. (pol)