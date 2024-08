Tübingen: Opelfahrer flieht unter Drogen und Alkohol vor Polizei und baut Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Verletzter, ein Auto mit Totalschaden und ein beschädigter Ampelmast sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Reutlinger Straße in Tübingen verursacht hat. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise sollte der Fahrer eines Opel Meriva gegen 1.10 Uhr kurz nach dem Ortseingang aus Richtung Reutlingen kommend durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Nachdem ihm das Signal zum Anhalten gegebenen wurde, überholte der Mann den vor ihm fahrenden Streifenwagen und fuhr auf der Reutlinger Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung von roten Ampeln in Richtung Innenstadt. Als er im weiteren Verlauf in die Hechinger Straße abbiegen wollte, verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen einen Ampelmast. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in eine Klink gebracht.

Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, musste abtransportiert werden. Da aus dem Wagen Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr Tübingen ebenfalls vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung des Opelfahrers, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem besitzt der 22-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (pol)