Tübingen: Mit über 2,6 Promille und ohne Führerschein Auto gefahren

TÜBINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 47-Jähriger, den die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der Hegelstraße aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 17.20 Uhr alarmierten Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil ihnen ein Seat Ibiza durch seine Fahrweise aufgefallen war. Kurz darauf konnte der Wagen von einer Streifenwagenbesatzung im Bereich des Schloßbergtunnels in Richtung Herrenberg fahrend angetroffen und angehalten werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch entgegen.

Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen. Dieser war ihm bereits vor wenigen Monaten entzogen worden, weil er alkoholisiert gefahren war. Zudem stellte sich heraus, dass sein Seat seit dieser Zeit ebenfalls stillgelegt und nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen war. Der Wagen wurde in der Folge sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. (pol)