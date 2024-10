Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Wohnung in der Straße Am Kleinen Ämmerle in Tübingen ist am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr eingebrochen worden. Der unbekannte Täter gelangte auf noch nicht geklärte Weise in das Gebäudeinnere und durchwühlte dort das Mobiliar. Die anwesenden Bewohner hörten dies und riefen in Richtung des Täters. Daraufhin ergriff dieser die Flucht und entwendete hierbei mehrere Kleidungsstücke und einen Schlüsselbund. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)