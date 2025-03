Tübingen: Brems- und Schaltkabel bei acht Fahrrädern zerschnitten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Unbekannter hat gleich mehrere in der Mohlstraße in Tübingen abgestellte Fahrräder vorsätzlich beschädigt. Das berichtet die Polizei. Der Täter zerschnitt hierbei die Brems- und Schaltkabel von insgesamt acht an einem Ständer angeschlossenen Räder. Der angerichtete Sachschaden, der am Donnerstagnachmittag kurz vor 18 Uhr bemerkt worden war, dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)