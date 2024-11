Tübingen: Autofahrer kracht in Stauende und schiebt Fahrzeuge ineinander

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Schaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der B27 bei Tübingen ereignet. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hatte sich gegen 18 Uhr im Bereich der Abfahrt B27 auf die B28 Richtung Stadtmitte kurzzeitig ein Stau gebildet.

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf auf den am Stauende stehenden Mercedes einer 32-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf den davor befindlichen Porsche eines 67 Jahre alten Mannes geschoben. Während die 32-Jährige leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 35.000 Euro. (pol)