Täter in U-Haft: Tübinger Seniorin erkennt Telefonbetrüger und alarmiert Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der geistesgegenwärtigen Reaktion einer Seniorin ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat festnehmen konnte. Der 46-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die 71-jährige Frau aus dem Kreisgebiet Tübingen hatte im Laufe des Mittwochs einen Anruf eines Unbekannten erhalten. Dieser gab sich ihr gegenüber als Polizeibeamter aus und behauptete, eine Einbrecherbande sei im Bereich ihrer Wohnanschrift unterwegs und sie solle niemanden in ihre Wohnung lassen.

Zudem wurde sie von dem Anrufer mit Nachdruck angewiesen, ihre im Haus befindlichen Wertgegenstände sowie ihr Bargeld zur Sicherheit der Polizei zu übergeben. Der vermeintliche Polizeibeamte avisierte die Abholung der Wertsachen durch einen angeblichen Kollegen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch, ging aber zum Schein auf die Forderung des Kriminellen ein. Als der Abholer wie vereinbart gegen 14 Uhr an ihrer Wohnanschrift auftauchte, hatte sie bereits die richtige Polizei alarmiert.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei nahmen den Verdächtigen vor Ort fest. Der österreichische Staatsangehörige, wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu möglichen Komplizen und Hintermännern dauern weiter an. (pol)