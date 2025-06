Supermarkt-Mitarbeiterin erkennt Ladendiebe in Reutlingen wieder - Zugriff

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Supermarktes im Reutlinger Wohngebiet Ringelbach ist es zu verdanken, dass zwei Ladendiebe wegen eines Ladendiebstahls, der sich erst kurz zuvor ereignet hat, im Nachhinein dingfest gemacht werden konnten.

Am Freitagmittag betraten zwei Männer im Alter von 30 und 35 Jahren gegen 14 Uhr eine Supermarktfiliale an der Kreuzeiche in Reutlingen. Hierbei erkannte die Mitarbeiterin, dass es sich bei den beiden um bislang nicht identifizierte Beschuldigte eines Ladendiebstahls aus einer anderen Supermarktfiliale in Betzingen vom 3. Juni handelte. Bei dem drei Tage zurückliegenden Diebstahl waren Zigaretten im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet worden.

Die Mitarbeiterin verständigte beim Wiedererkennen der beiden bislang unbekannten Täter die Polizei, welche die beiden Männer noch in den Verkaufsräumen widerstandslos festnehmen konnte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden sowohl das Fahrzeug als auch die Wohnung der augenscheinlich überregional agierenden Tatverdächtigen durchsucht. Zudem wurden deren Mobiltelefone beschlagnahmt.

Die am 3. Juni entwendeten Zigaretten konnten jedoch bislang nicht aufgefunden werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (pol)