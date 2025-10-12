Sturz mit E-Scooter in Reutlingen: Zwei Personen schwer im Gesicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Gesichtsverletzungen haben sich am frühen Sonntagmorgen zwei Männer bei einem Verkehrsunfall an der Stadthalle zugezogen.

Gegen 1 Uhr befuhren ein 22-Jähriger und sein ebenfalls 22 Jahre alter Sozius mit einem E-Scooter den Gehweg der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Eberhardstraße. Als sie versuchten, rechts auf einen Schotterparkplatz am Manfred-Oechsle-Platz einzubiegen, übersahen sie eine am Boden befindliche, hölzerne Abgrenzung. Beide Personen stürzten und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Weder der Fahrer noch der Mitfahrende trugen einen Helm. Im Rahmen der Unfallaufnahme deuteten Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Fahrers hin, woraufhin dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die Verkehrspolizeiinspektion Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. (pol)