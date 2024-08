Stromverteilerkasten in St. Johann brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Ein Verteilerkasten eines Energieversorgers ist am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei rückten kurz nach 16 Uhr an den Standort der Stromanlage zwischen Gächingen und Dottingen aus, nachdem eine Zeugin dort Rauch und Flammen bemerkt hatte. Das teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand mehrerer Kabel rasch löschen. Als Folge des Brandes waren zwei Haushalte im Ortsteil Gächingen kurzzeitig ohne Stromversorgung. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen. (pol)