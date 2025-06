Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe ist am Mittwochabend bei einem nicht alltäglichen Ereignis im Schelmenreuteweg in Reutlingen-Sondelfingen entstanden. Aufgrund eines technischen Defektes explodierte dort gegen 19.00 Uhr ein Stromverteilerkasten. Menschen sind dabei glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort und konnte das entstandene Feuer schnell wieder löschen. (pol)