Streit zwischen Autofahrer und Pedelecfahrer endet in Schlägerei

REUTLINGEN. In der Tübinger Straße in Reutlingen kam es Samstag um 17.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21 Jahre alten Pedelecfahrer und einem 62 Jahre alten Autofahrer.Das berichtet die Polizei. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand zog der Pedelecfahrer plötzlich in die Fahrbahnmitte, worauf der Pkw-Lenker ausweichen musste. An der nächsten Kreuzung versuchte dann der Pkw-Lenker den Pedelecfahrer vom Rad zu ziehen. Dies misslang und der Pkw-Lenker wurde mehrfach beleidigt.

Der Pedelecfahrer fuhr daraufhin in die Benzstraße, filmte den Pkw-Lenker und beleidigte diesen weiter. Dort wurde er durch den Pkw-Lenker geschnitten und vom Fahrrad gerissen. In diesem Bereich kam es dann zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Nachdem die Parteien voneinander abgelassen hatten, entfernte sich der Pedelecfahrer mit weiteren Beleidigungen und Bedrohungen in Richtung Stadtmitte. Hierbei wurde ebenfalls die 59-jährige Beifahrerin im Pkw beleidigt. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und begaben sich im Anschluss selbstständig zur medizinischen Untersuchung. Der am Pedelec entstandene Sachschaden kann nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. (pol)