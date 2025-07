Streit um Tabak eskaliert in Tübingen: Mit Messer und Eisenstange gedroht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, am Europaplatz gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dort ein 22-Jähriger von mehreren noch unbekannten Personen zunächst bedrängt und zur Aushändigung von Tabak aufgefordert. Dabei sollen die Unbekannten auch mit einem Messer und einer Metallstange gedroht haben.

Nachdem die Täter den Tabak, den der 22-Jährige offenbar in einem dortigen Restaurant abgelegt hatte, an sich genommen haben sollen, flüchteten sie in Richtung Derendingen. Im Zuge der eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten mehrere Tatverdächtige angetroffen und kontrolliert werden. Das Diebesgut oder die beschriebenen Tatmittel konnten bei ihnen nicht aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.(pol)