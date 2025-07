Streit um Lautstärke in Metzinger Park - Pfefferspray eingesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Unbekannte Täter haben am Samstag, kurz vor 1 Uhr, beim Bräuchlepark in Metzingen einen Anwohner mit Pfefferspray verletzt. Ein 61-Jähriger fühlte sich durch Gespräche mehrerer Personen in seiner Nachtruhe gestört. Als eine persönliche Ansprache zu keiner Verbesserung der Situation führte, begab er sich zu der Personengruppe in den Bräuchlepark.

Im Gesprächsverlauf sprühte der unbekannte Täter dem 61-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete gemeinsam mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Bei den Personen der Gruppe handelt es sich um drei männliche Personen zwischen 16 und 18 Jahre alt, allesamt mit schlanker Statur und dunkler Kleidung. Der Täter hatte dunkle, etwas längere Haare und sprach mit leicht schwäbischem Dialekt.

Der 61-jährige wurde lediglich leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. (pol)