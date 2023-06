Streit mit Mann: Frau sprüht Pfefferspray in Reutlinger Müller-Galerie - 14 Personen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Streitigkeiten haben am Freitagvormittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Reutlingen geführt. Das berichtet die Polizei. Gegen 9.40 Uhr war es im Untergeschoss des Einkaufcenters Müller-Galerie in der Wilhelmstraße zu Streitigkeiten gekommen, nachdem ein offenbar alkoholisierter 43-Jähriger dort Fußball gespielt und Gäste belästigt hatte. In der Folge soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer 66-jährigen Frau gekommen sein, in deren Verlauf diese Pfefferspray eingesetzt haben soll.

Dabei erlitten 14 Personen Augen- und Schleimhautreizungen und mussten von den Rettungskräften untersucht werden. Ins Krankenhaus musste aber niemand. Der 43-Jährige, der bereits zuvor andernorts mehrmals aufgefallen war, flüchtete zunächst, konnte aber wenig später ermittelt und in Gewahrsam genommen werden. Die 66-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen. (pol)