Streit in Reutlinger Flüchtlingsunterkunft endet mit Polizeieinsatz

REUTLINGEN. Nach einer Auseinandersetzung am frühen Donnerstagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ringelbachstraße ist einer der Beteiligten in Gewahrsam genommen worden. Kurz vor ein Uhr waren dort ein 42-Jähriger und ein 32 Jahre alter Mann miteinander in Streit geraten, bei dem es in der Folge zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Während der Auseinandersetzung soll der 42-Jährige seinen Kontrahenten zusätzlich mit Pfefferspray angegriffen haben.

Dieser wurde hierbei verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da sich der 42 Jahre alte Beschuldigte weiterhin äußerst aggressiv verhielt und auch Drohungen aussprach, mussten einige Zeit später erneut mehrere Streifenbesatzungen an die Unterkunft ausrücken. Diese nahmen den Mann, der nicht zu beruhigen war, schließlich in Gewahrsam. Nachdem er auch noch die eingesetzten Beamten beleidigt hatte, verbrachte er die Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers Reutlingen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. (pol)