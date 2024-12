Streit an Tübinger Busbahnhof eskaliert: Mann schlägt Busfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagmorgen gegen einen 25-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, kurz nach acht Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof am Europaplatz einen Busfahrer im Zuge eines Streitgesprächs geschlagen zu haben, teilte die Polizei mit. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Tatverdächtige zuvor mit einem E-Scooter in einen Gelenkbus der Linie 7625 eingestiegen und vom 56 Jahre alten Fahrer auf die nicht gestattete Mitnahme des Rollers hingewiesen worden. Danach hatte sich der 25-Jährige offenbar geweigert, den Bus zu verlassen. Außerdem soll er Drohungen ausgesprochen haben. Bei der Auseinandersetzung erlitten beide Männer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. (pol)