Streit an Ampel in Reutlingen eskaliert: Unbekannte schlagen Mann gegen Kopf

REUTLINGEN. Am Sonntag, gegen 02.10 Uhr, ist es in der Reutlinger Innenstadt Unter den Linden zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Fußgänger und zwei bislang unbekannten Insassen eines Pkw. Demnach war ein 27 Jahre alter Mann aus Reutlingen, welcher als Fußgänger an einer Ampel über die Straße lief, mit zwei Männern, welche in einem Pkw an der Ampel warteten, in Streit geraten. Hierbei stiegen der Fahrer und der Beifahrer des Autos aus dem Wagen aus, gingen auf den Geschädigten zu und schlugen ihm gegen den Kopf.

Hierbei verletzte sich der Reutlinger leicht im Gesicht. Die beiden Täter stiegen daraufhin zurück in ihr Fahrzeug und entfernten sich von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. (pol)