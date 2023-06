Stereoanlage löst Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus in Reutlinger Innenstadt aus

In diesem älteren Haus in der Reutlinger Seestraße hatte ein technisches Gerät Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell löschen und lüftete das Zimmer.

REUTLINGEN. Die Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag zu einem Löscheinsatz in die Reutlinger Seestraße ausgerückt und konnte dadurch Schlimmeres verhindern. In einem älteren Haus mit mehreren Ein-Zimmer-Appartments war in einem Raum ein Schwelbrand in einem technischen Gerät ausgebrochen. »Es ist so verkokelt, dass nicht mehr erkennbar ist, ob es eine Mikrowelle oder eine kleine Stereoanlage war«, sagte Einsatzleiter Dominik Taubmann dem GEA vor Ort.

Später stellte sich heraus, dass vermutlich eine Stereoanlage aus bislang ungekärter Ursache in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Feuer gefangen hatte, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb weniger Minuten löschen und lüftete das Zimmer. »Das Appartement ist deshalb vorerst nicht mehr bewohnbar«, so Taubmann.

Sechs Bewohner hielten sich zum Brandzeitpunkt in dem Haus auf, keiner wurde ernsthaft verletzt. »Wir haben alle untersucht, auch wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung, konnten aber nichts feststellen. Keiner musste ins Krankenhaus«, bilanzierte Götz Vedder, Rettungswachenleiter des DRK Reutlingen. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro belaufen.

Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, darunter ein Notarzt. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug ausgerückt. Während des Einsatzes musste die Seestraße für eine halbe Stunde gesperrt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (GEA)