Stau nach heftigen Auffahrunfall zwischen Tübingen und Unterjesingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B296 ist ein Pkw-Lenker verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem VW Golf die Bundesstraße von Tübingen in Richtung Unterjesingen. Als er verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen musste, bemerkte dies ein nachfolgender 57-Jähriger mit seinem VW zu spät und prallte in das Heck des stehenden Pkw. Der 24-jährige Golf-Fahrer erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den entstandenen Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Infolge des Unfalls kam es auf der vielbefahrenen Bundesstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (pol)