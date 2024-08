Sondelfingen: Radler stürzt über fremdes Fahrrad und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat sich ein 56-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Reutlinger Straße am Dienstagabend zugezogen. Gegen 17.50 Uhr befuhr der Mann den Radweg parallel zu den Bahngleisen auf Höhe der Sondelfinger Sportanlagen. Vor ihm fuhr eine 52-jährige Fahrradfahrerin, die beim Vorbeifahren eines entgegenkommenden PKW an einer Hecke hängen blieb und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stürzte über das Fahrrad der Frau, wobei er schwere Verletzungen am Arm erlitt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. (pol)