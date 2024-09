Smart fängt während der Fahrt in Tübingen Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Während der Fahrt ist am Donnerstagnachmittag auf der B 27 ein Auto in Brand geraten. Gegen 16.10 Uhr war ein Smart-Lenker auf der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Dußlingen unterwegs und bemerkte nach der Auffahrt Derendingen Rauch im Innenraum des Wagens. Anschließend stellte der Mann fest, dass der Wagen Feuer gefangen hatte. Er hielt daher auf dem Standstreifen an und verließ das Fahrzeug.

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die das Auto schließlich löschen konnte, wurde dieses völlig zerstört. Der Smart wurde abgeschleppt. Im Zuge der notwendigen Sperrung der Bundesstraße kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (pol)