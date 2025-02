Sieben Autos in Tübingen zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in der Straße Neckarhalde in Tübingen verursacht hat. In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, zerkratzte der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt sieben Autos, die dort am Straßenrand geparkt waren. Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719721400 beim Polizeirevier Tübingen oder unter der Telefonnummer 07071565150 beim Polizeiposten Tübingen-Innenstadt zu melden. (pol)