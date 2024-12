Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag in Pliezhausen angefahren und verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr bog ein Volvo-Lenker von der Baumsatzstraße nach rechts in die Bachstraße ein und erfasste mit seinem Wagen eine Frau, die bei Grün auf der dortigen Fußgängerfurt die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (pol)