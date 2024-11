Sicherheitsdienst angepöbelt: Mann in Metzingen von Polizei in Gewahrsam genommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein aggressiver und alkoholisierter Mann musste am Dienstagnachmittag in Metzingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der 30-Jährige soll gegen 14.45 Uhr am Lindenplatz den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mehrfach beleidigt und körperlich angegangen haben, berichtet die Polizei. Der Sicherheitsangestellte war zusammen mit einem Kollegen zuvor von einem Zeugen hinzugerufen worden, da der 30-Jährige unter anderem Passanten angepöbelt haben soll. Da sich der Mann auch während der polizeilichen Anzeigenaufnahme vor Ort aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er zu Boden gebracht, geschlossen und in Gewahrsam genommen werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pol)