Seniorin verliert in Metzingen Kontrolle über Auto: In Zaun und anderes Auto gekracht

REUTLINGEN. Eine Seniorin hat am Donnerstagvormittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und in Metzingen einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Die 82-Jährige wollte gegen 10.15 Uhr ihren Mercedes-Benz auf einem Parkplatz in der Neuffener Straße abstellen. Vermutlich aufgrund eines kurzen Unwohlseins verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und beschleunigte damit. Der Mercedes durchbrach daraufhin einen Zaun, durchfuhr die dahinterliegende Hecke und kollidierte auf der Neuffener Straße mit dem querenden Skoda eines 75-Jährigen. Dessen Pkw drehte sich dadurch um 180 Grad und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen.

Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und benötigte zunächst keinen Rettugsdienst. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Unfallverursacherin war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen sowie dem Zaun, der Hecke und einem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel beläuft sich auf etwa 12.500 Euro. (pol)