TÜBINGEN. Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend verletzt worden. Die 73-Jährige war kurz vor 18.30 Uhr auf ihrem Fahrrad auf der Kreßbacher Straße unterwegs, als sie beim Einbiegen in den Steinlachwasen alleinbeteiligt stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (pol)