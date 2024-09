Seniorin kracht in Tübingen beim Wenden in Rathaus-Fassade

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bei einem Wendemanöver ist es am Mittwochnachmittag in Tübingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.10 Uhr wollte laut Polizei eine 76 Jahre alte Frau mit einem Smart in der Haaggasse wenden, wobei sie wohl ungebremst mit einer Radservice-Station sowie mit der Fassade des Rathauses kollidierte. Ein vor dem Gebäude angeschlossenes Rennrad wurde außerdem völlig zerstört. Der 87-jährige Beifahrer im Smart wurde beim Unfall verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (pol)