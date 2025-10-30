Seniorin in Tübingen in Kofferraum eingesperrt: Fall wird Thema bei »Aktenzeichen XY«

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vor etwa einem halben Jahr, am Ostersamstag, ist eine 68 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Schleifmühleweg in ihrem geparkten Fahrzeug überwältigt und entführt worden. Trotz der umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen und einer breiten Öffentlichkeitsfahndung mithilfe eines Phantombilds, konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Nun wird der Fall am Mittwoch, 5. November 2025, um 20.15 Uhr, im ZDF in der Sendung »Aktenzeichen XY... ungelöst« präsentiert. Das Team um Moderator Rudi Cerne hat das Verbrechen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Tübingen und dem Kriminalkommissariat Tübingen in einem Filmbeitrag aufgearbeitet. Von der Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Wie bereits berichtet, war der Unbekannte am 19. April 2025, gegen 12.40 Uhr, auf den Beifahrersitz des auf dem Parkplatz gegenüber des Markteingangs abgestellten, schwarzen Audi A6 Avant gestiegen. Anschließend bedrohte er die Geschädigte mit einem Messer, schlug und fesselte sie und drückte sie auf die Rückbank ihres Wagens, mit dem er vom Parkplatz fuhr. An einer Örtlichkeit ohne häusliche Bebauung brachte er die 68-Jährige in den Kofferraum des Audi und setzte die Fahrt fort.

Gegen 14 Uhr gelang es der Frau, die Fesselung zu lösen und sich aus dem Kofferraum ihres zwischenzeitlich in der Nähe eines Geldinstituts in der Heinlenstraße abgestellten Audi zu befreien. Zeugen, die auf die 68-Jährige aufmerksam geworden waren, verständigten Polizei und Rettungsdienst, der sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der Täter hatte in der Zwischenzeit die Flucht ergriffen.

In den Tag danach sei eine »niedrige zweistellige Zahl an Hinweisen eingegangen«, berichtet eine Pressesprecherin des Reutlinger Polizeipräsidiums damals. Aber auch als diese führten nicht auf die Spur des Täters, weshalb die Polizei wiederholt öffentlichkeitswirksam nach Zeugen zu dem Vorfall suchten, die sich am Tattag auf dem Parkplatz des Supermarkes befanden. Vor allem Aufzeichnungen von Dashcams waren gesucht. Aber auch dieser Aufruf blieb ohne Erfolg.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde mittlerweile eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro für die Aufklärung dieser Straftat ausgelobt. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden.

Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats Tübingen nehmen am Sendetag unter 070719724242 eingehende Hinweise entgegen. Zudem können auch per E-Mail unter tuebingen.kk@polizei.bwl.de und unter der Rufnummer 070719721400 beim Polizeirevier Tübingen Hinweise gegeben werden. (pol/GEA)