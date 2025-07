Seniorin in Dettingen verwechselt Brems- mit Gaspedal

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Sachschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Uracher Straße entstanden. Eine 79-Jährige wollte kurz vor 17.30 Uhr mit einem Skoda auf einem Parkplatz zwischen der Kegelwasengasse und dem Kirchplatz einparken.

Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte sie dabei offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Darauf überfuhr der Skoda einen Pfosten, streifte eine Hauswand und prallte gegen einen geparkten Seat. Die Seniorin wurde vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Sie blieb unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Höhe des Schadens an der Hauswand liegen noch keine Informationen vor. (pol)