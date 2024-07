Seniorin bei Verkehrsunfall in Metzingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Schwer verletzt wurde eine 85 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag auf der Metzinger Nordtangente ereignet hat. Die Seniorin war gegen 9.45 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Nordtangente aus Richtung Neugreuth kommend unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie im Bereich einer leichten Rechtskurve auf Höhe der Liese-Meitner-Straße die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und geriet auf die Gegenfahrspur.

Dort krachte sie gegen einen entgegenkommenden Langholz-Transporter, dessen 55-jähriger Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren. Von dem tonnenschweren Lkw wurde der Audi wieder nach rechts und von der Fahrbahn abgewiesen, wo der Wagen mit enormer Wucht frontal gegen einen Baum krachte.

Auch Feuerwehr im Einsatz

Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Audi, an dem ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstanden ist, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an dem Langholz-Transporter wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Lkw blieb fahrbereit. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten, und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Die Nordtangente musste bis etwa 11.30 Uhr voll gesperrt werden. (pol)