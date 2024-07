Senior verliert bei Bad Urach Kontrolle über Auto und kracht in Ampel

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag mit seinem Wagen von einer Fahrbahn bei Bad Urach abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, befohr der 73 Jahre alte Mann mit seinem VW gegen 12.50 Uhr die Burgstraße (B 28) und verlor im Bereich der Seltbachstraße aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Dieser geriet anschließend nach links über die Gegenfahrspur hinweg und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Ampelmast.

Dort kam der VW zum Stehen. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde der Senior vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Auch die Ampelanlage war nicht mehr betriebsbereit. An dieser sowie am VW dürfte jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie ein Unternehmen zur Fahrbahnreinigung zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)