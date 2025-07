Senior schlägt am Tübinger Bahnhof mehrfach auf 19-Jährige ein

Die Zahl der Opfer Häuslicher Gewalt steigt seit Jahren deutlich an. Die Täter sind in den meisten Fällen Männer. FOTO: GAMBARINI/DPA

TÜBINGEN. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen saß die Geschädigte gegen 5.30 Uhr auf einer Bank in der Bahnhofshalle, als sich der 71-jährige Tatverdächtige neben sie setzte. Kurz darauf soll der Mann die deutsche Staatsangehörige am Ellenbogen gepackt und zu Boden gerungen haben. Anschließend schlug er offenbar mehrfach auf die Frau ein. Diese wurde hierdurch leicht verletzt.

Nach der Tat wandte sich die 19-Jährige an einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, welcher die Polizei über den Vorfall informierte. Durch die Einsatzkräfte wurde der Tatverdächtige noch am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen. Auch im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der deutsche Staatsangehörige aggressiv, weshalb er in ein Klinikum gebracht wurde. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. (pol)