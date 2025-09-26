Senior greift Polizisten in Reutlingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 76-Jähriger nach einem Vorfall in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße am Freitagvormittag verantworten. Kurz nach elf Uhr war die Polizei von Mitarbeitern des Marktes verständigt worden, weil sich dort ein Mann aufhielt und offenbar dort zum Schlafen eingerichtet hatte. Als er aus dem Haus verwiesen werden sollte, wurde er aggressiv und wollte nicht gehen. Als er von den Polizeibeamten kontrolliert wurde, schrie er plötzlich und völlig grundlos einen vorbeilaufenden Passanten an.

Im weiteren Verlauf griff er dann einen der Polizeibeamten im Hals- und Gesichtsbereich an und stieß ihn nach hinten, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hiergegen leistete er Widerstand. Er wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Verletzt wurde niemand. Der Mann sieht jetzt einer entsprechen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)