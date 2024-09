Senior übersieht Motorradfahrer in Eningen - 6.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß am Samstagabend in der Reutlinger Straße in Eningen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach hat ein 79-jähriger Autofahrer den jungen Mann offensichtlich übersehen. Der Senior fuhr mit seinem Auto gegen 20.55 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Reutlinger Straße ein und wollte hier Richtung Ortskern Eningen fahren. Beim Einfahren auf die Reutlinger Straße übersah er den ordnungsgemäß von links heranfahrenden 20-Jährigen auf dessen Leichtkraftrad, woraufhin es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Leichtkraftrad kam. Der 20-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, die Hinzuziehung eines Rettungswagens war jedoch nicht notwendig. An der Kawasaki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, während am Mercedes Benz des Unfallverursachers etwa 5.000 Euro Sachschaden festgestellt wurden. Der 20-Jährige begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. (pol)