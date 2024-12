Selbstgebastelte Rakete entzündet Hecke in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine selbstgebastelte Feuerwerksrakete dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer mehreren Meter hohen Thuja-Hecke am Sonntagmittag in der Kurt-Schuhmacher-Straße gewesen sein. Gegen 13.20 Uhr entdeckte der Eigentümer die Flammen in etwa 2,5 Metern Höhe in der Hecke vor seinem Haus und alarmierte die Polizei. Mittels eines Wasserschlauchs konnte er den Brand selbst löschen, sodass der Sachschaden mit geschätzten einhundert Euro überschaubar blieb. Zeugen sahen zur Brandzeit zwei Jugendliche wegrennen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)