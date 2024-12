Sekundenschlaf ist Ursache für zwei Unfälle in Eningen und St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN/ST. JOHANN. Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 80.000 Euro ist bei zwei Verkehrsunfällen am frühen Sonntagmorgen entstanden. Ersten Ermittlungen nach waren in beiden Fällen ein sogenannter Sekundenschlaf die Ursache.

Gegen 2.30 Uhr war ein zunächst unbekannter Pkw-Lenker in der Lange-Äcker-Straße in Eningen unterwegs. Der Fahrer stieß mit seinem Wagen gegen einen geparkten Renault Clio, der auf einen Renault Kangoo geschoben wurde. Dieser kollidierte noch mit einem abgestellten Peugeot. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Gegen 9.30 Uhr erschien ein 35-Jähriger beim Polizeirevier Pfullingen und gab an, mit einem Skoda den Unfall verursacht zu haben, da er während der Fahrt eingeschlafen sei. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Um 7.10 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit einem Volvo die St. Johanner-Straße in Würtingen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam die junge Frau mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Treppenaufgang eines Wohnhauses. Weiterhin touchierte sie noch einen geparkten Seat Ibiza. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste im Anschluss abgeschleppt werden. Die 18-Jährige gab ebenfalls an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)