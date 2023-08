Sekundenschlaf: Autofahrer in Reutlingen verursacht Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Übermüdung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 58-Jähriger am Mittwochnachmittag im Berliner Ring in Reutlingen verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 14.50 Uhr mit seinem VW Golf den Berliner Ring von der Rommelsbacher Straße kommend, in Richtung Biberacher Straße. Im Auslauf einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst einen dort geparkten Mercedes, bevor er gegen einen ein paar Meter weiter geparkten VW T-Cross krachte. Ein Rettungswagen brachte den augenscheinlich unverletzten Unfallverursacher nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Sein Golf war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (pol)